Jude Law papà per la settima volta, «secondo figlio con la moglie Philippa Coan» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La felice notizia è targata The Sun, che pubblica le foto dell’attore e la psicologa in aeroporto a Londra con due passeggini: nel 2020 è nato il primogenito, di cui non si conoscono dettagli. La riservatezza resta massima Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La felice notizia è targata The Sun, che pubblica le foto dell’attore e la psicologa in aeroporto a Londra con due passeggini: nel 2020 è nato il primogenito, di cui non si conoscono dettagli. La riservatezza resta massima

