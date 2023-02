Jovanovic arbitro di Inter-Porto | oggi esordio assoluto non con le italiane

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)sarà l’di, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione serba, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza. NIENTE PRECEDENTI –sarà la prima partita per Srdjancomedei nerazzurri. Non è però l’con le squadre, già incrociate più volte. Con una particolarità: la sua ultima in Champions League è fra una formazioneghese e una di Serie A, il 4-3 del Benfica sulla Juventus il 25 ottobre. Nella fase a gironiha diretto anche il Milan, nell’1-1 sul campo del ...