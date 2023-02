Joe Biden ci ricasca (dall’aereo): il video dello scivolone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci risiamo: Joe Biden ci ricasca, nel senso dall’aereo. Già altre volte il presidente americano è stato pizzicato dalle telecamere in situazioni diciamo sconvenienti: quando è apparso appisolato in platea, quando è inciampato sulla scaletta dell’Air Force One o quando ha sbagliato il nome del presidente coreano. E adesso ci risiamo. Dopo lo storico viaggio a Kiev, per abbracciare Zelensky, e il successivo discorso di Varsavia in cui ha ribadito il ruolo dell’America a difesa delle “libertà occidentali”, Biden è ripartito alla volta degli Stati Uniti ma non senza un ultimo piccolo inciampo. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/tzUocg2K-33321022.mp4 La notizia è stata confermata anche dall’Ansa, che riporta come fonti i giornalisti che lo hanno seguito in Ucraina prima e in Polonia poi. Ma in ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci risiamo: Joeci, nel senso. Già altre volte il presidente americano è stato pizzicato dalle telecamere in situazioni diciamo sconvenienti: quando è apparso appisolato in platea, quando è inciampato sulla scaletta dell’Air Force One o quando ha sbagliato il nome del presidente coreano. E adesso ci risiamo. Dopo lo storico viaggio a Kiev, per abbracciare Zelensky, e il successivo discorso di Varsavia in cui ha ribadito il ruolo dell’America a difesa delle “libertà occidentali”,è ripartito alla volta degli Stati Uniti ma non senza un ultimo piccolo inciampo. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/tzUocg2K-33321022.mp4 La notizia è stata confermata anche dall’Ansa, che riporta come fonti i giornalisti che lo hanno seguito in Ucraina prima e in Polonia poi. Ma in ...

