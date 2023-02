Jim Cornette | “Brandi Rhodes dovrebbe rimanere in disparte col cane | rischia di attirare heat verso Cody”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)si appresta a sfidare Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship a WrestleMania 39. Il feud tra i due si è infiammato nelle ultime settimane, grazie a degli eccezionali scambi di promo tra l’American Nightmare e il Consigliere Speciale del Tribal Chief, Paul Heyman. Nell’ultima puntata di Raw, la faida è andata ancora più sul personale, quando Heyman ha menzionato il matrimonio di. Viene da sé la domanda:verrà coinvolta nel feud? E soprattutto, come verrebbe accolta l’eventuale partecipazione dell’ex Chief Brand Officer della AEW dai fan? Durante il podcast Drive-Thru, Jimha dichiarato che il possibile coinvolgimento dinella faida dipotrebbe far ...