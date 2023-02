Jannik Sinner ci sarà | c’è la conferma | i possibili avversari

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Febbraio ricco di impegni perche hato la sua partecipazione a un altro evento Un febbraio da protagonista per, impegnato in più tornei dopo l’eliminazione agli ottavi di finale contro Tsitsipas nella scorsa edizione dell’Australian Open.(grantennistoscana.it)L’azzurro ha cominciato con l’Atp 250 di Montpellier, vinto in finale contro l’americano Cressy. Un trionfo che è valso il settimo titolo in carriera ache non si affermava in un evento Atp, dalla scorsa estate, quando sconfisse Carlos Alcaraz all’epilogo di un altro 250, sulla terra battuta di Umago in Croazia. Archiviato Montpellier,è volato in Olanda per partecipare al primo Atp 500 della stagione, a Rotterdam, ...