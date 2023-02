Jacopo Ratini | “Non sono più io” per cercare la propria identità

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nelle mie dirette We Have a Dream del martedì sera, oltre a scoprire insieme nuovi artisti, amo tornare da chi ho già ospitato e intervistato in passato, per vedere la sua evoluzione e se le mie impressioni positivestate confermate. Per quanto riguardarimasto colpito da due suoi video nuovi. In “Ti chiamerò casa” ha avuto un’idea fantastica.ha messo la telecamera dentro al buco della chitarra e l’ha usata come steadycam. Quindi il video ha la prospettiva con davanti, in primo piano, le corde della chitarra che ogni tanti lui suona. L’immagine della casa e della sua ragazza che giraviste dalla chitarra. Per l’ultimo suo singolo, “Nonpiù” io, ha utilizzato un attore che si trucca in camerino da clown e poi balla e si ...