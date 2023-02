Jacobelli: «Inter, passaggio del turno importante per il futuro societario» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Xavier Jacobelli, ospite di Sportitalia, ha parlato del match tra Inter e Porto. Il giornalista ha parlato dell’importanza di passare il turno in vista di un possibile ingresso in società di un fondo americano passaggio QUASI OBBLIGATO ? Xavier Jacobelli ha parlato delle insidie che l’Inter incontrerà nel match con il Porto. Il giornalista si è poi soffermato sull’importanza del passaggio del turno sia per il prestigio che per l’ipotesi di un inserimento in società di un fondo americano. Le sue parole: «È una partita rischiosa nonostante la caratura dell’avversario. L’Inter non gioca un quarto di finale di Champions League da 4333 giorni. Se supera l’ostacolo Porto riesce in questa impresa ed entra nel novero delle prime otto squadre ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Xavier, ospite di Sportitalia, ha parlato del match trae Porto. Il giornalista ha parlato dell’importanza di passare ilin vista di un possibile ingresso in società di un fondo americanoQUASI OBBLIGATO ? Xavierha parlato delle insidie che l’incontrerà nel match con il Porto. Il giornalista si è poi soffermato sull’importanza deldelsia per il prestigio che per l’ipotesi di un inserimento in società di un fondo americano. Le sue parole: «È una partita rischiosa nonostante la caratura dell’avversario. L’non gioca un quarto di finale di Champions League da 4333 giorni. Se supera l’ostacolo Porto riesce in questa impresa ed entra nel novero delle prime otto squadre ...

