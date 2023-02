J. K. Rowling, l’autrice di Harry Potter e le accuse di transfobia: «Non volevo far arrabbiare nessuno» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La parabola di J. K. Rowling, la scrittrice che ha creato la saga di Harry Potter, è stata segnata da notevoli turbolenze negli ultimi anni. Almeno, a partire dal 2019: dopo anni di sfolgorante successo e consenso praticamente unanime, il pubblico ha iniziato a rivoltarsi contro di lei dopo la pubblicazione di un tweet sulla questione dell’identità sessuale, di cui ribadiva l’esistenza. Da allora le sue posizioni sulla transessualità, esternate a più riprese sul social, non hanno fatto che acuire l’impressione del pubblico che la «madre» dei maghetto occhialuto più popolare al mondo fosse, sotto sotto, una «TERF» (ovvero una «femminista radicale trans-esclusiva»). Il boicottaggio che ne è seguito viene oggi raccontato nel podcast The Witch Trials of J.K. Rowling. La serie, prodotta dalla società di media indipendente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La parabola di J. K., la scrittrice che ha creato la saga di, è stata segnata da notevoli turbolenze negli ultimi anni. Almeno, a partire dal 2019: dopo anni di sfolgorante successo e consenso praticamente unanime, il pubblico ha iniziato a rivoltarsi contro di lei dopo la pubblicazione di un tweet sulla questione dell’identità sessuale, di cui ribadiva l’esistenza. Da allora le sue posizioni sulla transessualità, esternate a più riprese sul social, non hanno fatto che acuire l’impressione del pubblico che la «madre» dei maghetto occhialuto più popolare al mondo fosse, sotto sotto, una «TERF» (ovvero una «femminista radicale trans-esclusiva»). Il boicottaggio che ne è seguito viene oggi raccontato nel podcast The Witch Trials of J.K.. La serie, prodotta dalla società di media indipendente ...

