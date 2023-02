J.K. Rowling: «Così ho salvato il manoscritto di Harry Potter da un marito violento» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Che coraggio, J.K. Rowling! Capace di sfidare il marito violento pur di salvare Harry Potter, il romanzo con il quale ha raggiunto il successo. È stata la stessa scrittrice a raccontarlo. Nel primo episodio del podacast Witch Trials of JK Rowling, la “mamma” del maghetto più famoso della storia ha raccontato come il famoso racconto sia riuscito a vedere la luce nonostante il marito Jorge Arantes abbia preso in ostaggio il manoscritto di Harry Potter e la pietra filosofale per impedirle di lasciarlo. J.K. Rowling, mamma della saga di Harry Potter, è una delle scrittrici più famose del mondo (Ansa) J.K. Rowling e il matrimonio con un ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Che coraggio, J.K.! Capace di sfidare ilpur di salvare, il romanzo con il quale ha raggiunto il successo. È stata la stessa scrittrice a raccontarlo. Nel primo episodio del podacast Witch Trials of JK, la “mamma” del maghetto più famoso della storia ha raccontato come il famoso racconto sia riuscito a vedere la luce nonostante ilJorge Arantes abbia preso in ostaggio ildie la pietra filosofale per impedirle di lasciarlo. J.K., mamma della saga di, è una delle scrittrici più famose del mondo (Ansa) J.K.e il matrimonio con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PTovvv : @fabrizioviani @Malefici777 @NemesiTua Ma lo sa quanti scemi come lei blaterano della transfobia della Rowling e fi… - Lord_Talismano : @rqvmione @matteosalvinimi Basta non credere a tutta la propaganda LGBT e informarsi su cosa ha detto realmente la… - vxmirrorball : ogni volta che guardo i film/leggo i libri mi chiedo perché la rowling non abbia fatto fuori draco e narcissa così… - LauraBini11 : #HarryPotter ?? All'epoca dell'uscita, il sesto libro era tra i preferiti di J. K. Rowling, così come il sesto film… - Daniel86764975 : @matteosalvinimi Ma di grazia il ministro dei trasporti con la Rowling che ci azzecca? Facciamo un binario per Hogw… -