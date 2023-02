Italiani all’estero | Vincenzo Arcobelli a Dallas incontra gli studenti | Fare affari con il Texas | come e perché

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si svolgera’ sabato 25 Febbraio dalle ore 9 alle 11 presso l’Università del, la presentazione riguardante la panoramica generale delle Opportunità di Business e Commercio tra l’Italia ed il. Il relatore èrappresentante del Consiglio Generale degli, che si rivolgera’ aglidi Master del corso Center for Global Business and International Management Studies dell’Universita del. La presentazione anticipera` il viaggio in Italia di circa 50accompagnati dal professor Hubert Zydorek. L'articolo proviene da Ildenaro.it.