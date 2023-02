Italia Women, Rosucci e Cantore regalano il successo alle azzurre (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Italia femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l’Arnold Clark Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2-1 L’Italia femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l’Arnold Clark Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2-1. Le azzurre hanno trovato il successo allo scadere grazie alla rete della bianconera Rosucci. Match aperto dall’altra juventina Cantore. Le due hanno così deciso la sfida a favore dell’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l’Arnold Clark Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2-1 L’femminile della Ct Bertolini è scesa in campo per l’Arnold Clark Cup contro la Corea e ha colto una vittoria per 2-1. Lehanno trovato ilallo scadere grazie alla rete della bianconera. Match aperto dall’altra juventina. Le due hanno così deciso la sfida a favore dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RugbyIta : #SixNations2023 TikTok Women's Six Nations @Womens6Nations Italia Femminile Le 26 convocate in preparazione. Qu… - Marco_Gualtieri : @alexgt78 @CozzolinoSalvo ma non da domani, da oggi, così fai saltare il banco fra Serie A, C, Women e U19. E poi v… - cerbino : RT @ItalyinAustria: ????In occasione dell’evento “Women in STEM', organizzato dall’@oeaw in collaborazione con le Ambasciate di USA, Canada,… - ITAWien_ : RT @ItalyinAustria: ????Si è svolta ieri la conferenza organizzata dall'@oeaw 'Global perspectives on Women in Science: Challenges, Opportun… - AmedeoStaiano : RT @ItalyinAustria: ????In occasione dell’evento “Women in STEM', organizzato dall’@oeaw in collaborazione con le Ambasciate di USA, Canada,… -