Italia-Ucraina in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia-Ucraina, quinta giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Gli Azzurri del ct Pozzecco hanno già in tasca il pass per la fase finale alla rassegna iridata, ma vogliono comunque chiudere in bellezza. Gli avversari, invece, hanno bisogno di un successo per tenere vive e speranze di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ucraina delle qualificazioni Mondiali di basket. RISULTATI E CLASSIFICHE qualificazioni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere intv, quinta giornata del Gruppo L della seconda fase di qualificazione aidi. Gli Azzurri del ct Pozzecco hanno già in tasca il pass per la fase finale alla rassegna iridata, ma vogliono comunque chiudere in bellezza. Gli avversari, invece, hanno bisogno di un successo per tenere vive e speranze di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indelledi. RISULTATI E CLASSIFICHE...

