Italia sotto attacco hacker (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'Italia è di nuovo sotto attacco hacker. Una serie di siti internet di aziende e istituzioni Italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri, sono finiti nel mirino degli hacker del collettivo filorusso NoName057, che ha rivendicato l'azione sui propri profili Telegram. L'attacco hacker è stato rivendicato dal collettivo filorusso NoName057: "Continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba" L'attacco hacker, di tipo Ddos (Denial of service), è partito nella giornata di ieri in occasione della visita della premier Giorgia Meloni a Kiev. "L'Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare" scrivono sui propri canali gli hacker che ...

