Italia sotto attacco hacker: colpiti siti istituzionali, banche e grandi aziende. 'Sferrato da collettivo filorusso' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È in corso da questa mattina un attacco hacker a diversi siti web Italiani tra cui siti del governo e istituzionali, siti di banche e di alcune imprese. Si tratta di un attacco Ddos sferratto da un ...

