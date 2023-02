Italia-Inghilterra al Maradona: i prezzi dei biglietti per la Nazionale a Napoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il percorso della Nazionale di Roberto Mancini per le qualificazioni a EURO 2024 verrà inaugurato a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri scenderanno in campo contro l’Inghilterra giovedì 23 marzo alle ore 20:45. FOTO: Getty Images, Italia Sul sito ufficiale della FIGC è stato pubblicato il comunicato relativo alla vendita dei biglietti, che avrà inizio a partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio in prelazione per chi possiede la Vivo Azzurro Membership Card e dalle 12 di mercoledì 22 per tutti. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il percorso delladi Roberto Mancini per le qualificazioni a EURO 2024 verrà inaugurato aallo Stadio Diego Armando. Gli azzurri scenderanno in campo contro l’giovedì 23 marzo alle ore 20:45. FOTO: Getty Images,Sul sito ufficiale della FIGC è stato pubblicato il comunicato relativo alla vendita dei, che avrà inizio a partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio in prelazione per chi possiede la Vivo Azzurro Membership Card e dalle 12 di mercoledì 22 per tutti. Isaranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La FIGC prosegue la politica dipopolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate ...

