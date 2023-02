Italia età media 48 anni: il paese con più anziani d’Europa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo i dati di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, l’Italia ha la popolazione più anziana d’Europa, con un’età media di 48 anni, rispetto all’età media dell’UE, che al primo gennaio 2022 era di 44,4 anni, con un aumento di 0,3 anni rispetto al 2021. Inoltre, l’Italia ha il più elevato rapporto tra anziani (persone sopra i 65 anni) e persone in età lavorativa, con il 37,5%. Questi dati indicano che l’età media degli Italiani è aumentata di 2,5 anni dal 2012, con una media di 0,25 anni all’anno. Tra i Paesi dell’Unione Europea, l’età media varia notevolmente, da un minimo di 38,3 ... Leggi su milano-notizie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo i dati di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea, l’ha la popolazione più anziana, con un’etàdi 48, rispetto all’etàdell’UE, che al primo gennaio 2022 era di 44,4, con un aumento di 0,3rispetto al 2021. Inoltre, l’ha il più elevato rapporto tra(persone sopra i 65) e persone in età lavorativa, con il 37,5%. Questi dati indicano che l’etàdeglini è aumentata di 2,5dal 2012, con unadi 0,25all’anno. Tra i Paesi dell’Unione Europea, l’etàvaria notevolmente, da un minimo di 38,3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vladiluxuria : Leggo i commenti sulla #leytrans in Spagna e deduco che non si sappia che l’età del consenso in Italia è stabilita… - alakay78 : @Articioch1 @Frank_Cipo @salmo_69 @ProfMBassetti Dipende che età ha, perché vedi questa tabella dice chi si schiant… - roberiez : Ue: Italia il Paese piu' vecchio d'Europa, eta' media 48 anni. Inoltre, l'Italia arriva prima anche nella lista dei… - murphi57 : Questo per età è ancora “idoneo alle armi”. Lo voglio vedere col caschetto e lo schioppo, in prima linea, con “l’It… - MagnusSergius : Con 4,79 milioni di utenti in Italia nel 2022, l'audience di Twitter è particolarmente alta nella fascia d'età tra… -