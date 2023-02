Ita Airways | sindacati | siglato accordo su aumento stipendi Sciopero revocato

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Itae idi categoria hanno firmato l’sull’deglidel personale della compagnia. Lo rendono noto fonti sindacali, precisando che lodi 4 ore previsto per il 28 febbraio è stato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. TAG24.

Lo dichiara in una nota il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito sull'accordo consull'incremento delle retribuzioni di tutto il personale della compagnia, aggiungendo ...'Dopo una lunga e faticosa trattativa, che non ci ha risparmiato colpi di scena, siamo arrivati finalmente oggi alla firma di un accordo importante per i lavoratori diai quali vengono riconosciuti i sacrifici sostenuti per garantire la fase di start up della Compagnia". A dichiararlo il Segretario Generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan ...

“È un buon risultato che supera i pesanti sacrifici sopportati dai lavoratori e certifica finalmente, come da noi fortemente richiesto, la fine della fase start-up”. A dichiararlo il segretario nazion ...Ita Airways e i sindacati di categoria hanno firmato l’accordo sull’aumento degli stipendi del personale della compagnia. Lo si apprende da fonti sindacali che fanno sapere anche di aver revocato lo s ...