Ita Airways, ok agli aumenti di stipendio del personale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ita Airways ha approvato l'adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti, "un passo necessario perché l'azienda possa cogliere le opportunità di crescita del mercato", si legge in una nota. Il board della compagnia ha dato il via libera all'incremento medio del 30% delle buste paga di piloti, assistenti di volo e personale di terra. A questo punto, i sindacati dovrebbero revocare lo sciopero di quattro ore del 28 febbraio (dalle 13 alle 17): si attende solo una formalizzazione della decisione da parte dell'azienda per annunciarne la cancellazione. Ita, gli aumenti previsti E' previsto un incremento del 38% sui minimi tabellari dei piloti, mentre per gli assistenti di volo l'aumento è del 23%. Gli aumenti dovrebbero scattare dopo 15 mesi dall'assunzione, calcolati a partire dal 2 dicembre 2021, data dell'accordo ...

