Isola dei Famosi | novità in vista per Can Yaman? Ecco di che si tratta Quando inizia il reality e anticipazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A breve tornerà “L’dei” e c’è un’indiscrezione sull’amatissimo attore turco. Prima di svelarla, però, scopriamo i primi dettagli sulla nuova edizione del programma. L’deiinzia, cast e possibili inviati Ilinizierà lunedì 17 aprile (mentre il “Grande Fratello Vip” finirà lunedì 3) e dovrebbero essere previsti 10 appuntamenti senza “doppi” alla settimana. Per quanto riguarda il cast, si dà per certa la partecipazione di Cristina Scuccia, stella di “The Voice”era ancora “Suor Cristina”! Di sicuro ci sarà Pamela Camassa, ex Miss Mondo Italia, terza classificata a “Miss Italia” 2005 e concorrente con successo di diversie talent, sempre legata felicemente a Filippo Bisciglia. “Dagospia” fa altri ...