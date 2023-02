Isola dei Famosi: due protagoniste di Uomini e Donne verso il cast (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mancano meno di due mesi all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e la produzione è al lavoro con i casting per formare il nuovo cast da spedire in Honduras. Tra i possibili naufraghi c’è una coppia di sorelle che abbiamo conosciuto meglio a Uomini e Donne. Secondo il settimanale Chi Elga e Serena Enardu potrebbero diventare delle concorrenti del reality di Ilary Blasi (in partenza il 17 aprile). “Naufraghi in gara a coppie. Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu”. Isola dei Famosi 2023, il possibile cast. Non solo Elga e Serena, in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mancano meno di due mesi all’inizio della nuova edizione de L’deie la produzione è al lavoro con iing per formare il nuovoda spedire in Honduras. Tra i possibili naufraghi c’è una coppia di sorelle che abbiamo conosciuto meglio a. Secondo il settimanale Chi Elga e Serena Enardu potrebbero diventare delle concorrenti del reality di Ilary Blasi (in partenza il 17 aprile). “Naufraghi in gara a coppie. Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’deidi Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu”.dei2023, il possibile. Non solo Elga e Serena, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - Don_Lazzara : #EmiratiArabiUniti. Oggi si inaugura sull’isola di #Saadiyat, la 'Casa familiare abramitica', che ospita una… - vigilidelfuoco : Soccorritori acquatici dei #vigilidelfuoco di #LaSpezia in azione all’Isola del Tino, nel Mar Ligure. Testate manov… - TuttoCitta : Sul Lago Maggiore si affacciano meravigliose isole tutte da visitare: scopri le caratteristiche di Isola Madre, Iso… - janeausten00 : Le spagnole incazzate con Oriana perché non parteciperà all'isola dei famosi per stare in un reality in cui anche i… -