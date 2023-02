Isola 17, Cristina Scuccia ha lasciato l’abito per la televisione? La segnalazione: “Lei agli amici diceva che…” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal convento al mondo dello spettacolo, il passo per Cristina Scuccia è stato piuttosto breve. Ricorderete sicuramente Suor Cristina quando nel 2014 vinse The Voice of Italy, sorprendendo tutti con la sua voce cristallina. Tra mille perplessità, in realtà, la ragazza ha poi proseguito il suo percorso canoro. Solo poche settimane fa, invece, ha poi annunciato di aver abbandonato il convento, decidendo di dedicarsi completamente al canto. Una decisione sofferta la sua, che ha avuto modo di raccontare nel corso di un’intervista a Verissimo: Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal convento al mondo dello spettacolo, il passo perè stato piuttosto breve. Ricorderete sicuramente Suorquando nel 2014 vinse The Voice of Italy, sorprendendo tutti con la sua voce cristallina. Tra mille perplessità, in realtà, la ragazza ha poi proseguito il suo percorso canoro. Solo poche settimane fa, invece, ha poi annunciato di aver abbandonato il convento, decidendo di dedicarsi completamente al canto. Una decisione sofferta la sua, che ha avuto modo di raccontare nel corso di un’intervista a Verissimo: Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbato? Credo che con ...

