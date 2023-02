Isola 15 | flirt in corso tra Gilles Rocca e una famosa conduttrice? L’indiscrezione | “Starebbero insieme in gran segreto”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) È finita, dopo 14 anni d’amore, la lunga relazione frae l’attrice Miriam Galanti. L’annuncio è stato dato direttamente dall’ex naufrago de L’dei Famosi, vincitore della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda prima che sbarcasse in Honduras. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha sorpreso un po’ tutti i fan della coppia. L’attore, che abbiamo visto anche nell’ultima edizione di Tale e Quale Show, non ha mai smesso fino a poche settimane fa di dichiarare il suo amore alla sua ormai ex compagna di vita ma anche di set. Miriam fra l’altro è sempre stata presente fra il pubblico del programma di Carlo Carlo., nel suo post, ha chiesto che questa rottura non venga sporcata da becero gossip, tuttavia dopo il suo annuncio, i rumor in ...