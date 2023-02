Irving Lozano | il migliore in campo

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Eintracht-Napoli, H, è risultato essere ilCalciatore in. L'UEFA, infatti, ha insignito il Calciatore di origini messicane del premio Most Valued Player (M.V.P.). Ecco le valutazioni relative degli osservatori UEFA deputati: "Per tutta la partita è stato pericoloso, anche attraverso passaggi di prima efficaci o il superamento in velocità della difesa. In fase di non possesso, la sua velocità e aggressività sono state fondamentali". E pensare che questo devastante Calciatore Azzurro, viene spesso criticato. Senza motivi validi. Ormai alla quarta stagione nel Napoli, ancora non viene esaltato nella maniera corretta. Eppure non credo ci siano, in circolazione, molti adeguati concorrenti nel suo ruolo. Infatti, fino alla scorsa stagione, il suo amico-collega Matteo Politano si divideva, ...