Io non la incontrerei. Berlusconi offeso con Meloni, i telefoni restano muti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il patatrac di Kiev - le accuse (in risposta) di Zelensky, la difesa considerata troppo tiepida della premier e la solidarietà di Mosca - lascia strascichi che solo la consegna del silenzio riesce ad arginare. Ma il Cav non intende fare alcun passo indietro Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il patatrac di Kiev - le accuse (in risposta) di Zelensky, la difesa considerata troppo tiepida della premier e la solidarietà di Mosca - lascia strascichi che solo la consegna del silenzio riesce ad arginare. Ma il Cav non intende fare alcun passo indietro

