«Io ho una figlia normalissima, ma fosse stata gay…». Lo scivolone di Foti (FdI) su Rai1 dopo il caso La Russa – Il video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Con le polemiche ancora in corso sulle dichiarazioni di Ignazio La Russa a Belve sull’avere un figlio omosessuale, arriva lo scivolone del capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti. Ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1, il deputato ha detto commentando le parole del presidente del Senato: «Quando hai una vicenda di questo tipo in famiglia, la si accoglie né più né meno come si accolgono tante altre situazioni. Il presidente La Russa ha una riserva, io personalmente non avrei quella riserva, lo dico apertamente, anche se devo dire che in casa mia ho una figlia, è una figlia normalissima, però, se mi avesse detto…». A quel punto in studio si accendono gli animi. Irrompe per prima l’eurodeputata del Pd Pina Picierno che rimprovera ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Con le polemiche ancora in corso sulle dichiarazioni di Ignazio Laa Belve sull’avere un figlio omosessuale, arriva lodel capogruppo alla Camera di FdI Tommaso. Ospite a Oggi è un altro giorno su, il deputato ha detto commentando le parole del presidente del Senato: «Quando hai una vicenda di questo tipo in famiglia, la si accoglie né più né meno come si accolgono tante altre situazioni. Il presidente Laha una riserva, io personalmente non avrei quella riserva, lo dico apertamente, anche se devo dire che in casa mia ho una, è una, però, se mi avesse detto…». A quel punto in studio si accendono gli animi. Irrompe per prima l’eurodeputata del Pd Pina Picierno che rimprovera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Negli ultimi 10 anni in Russia sono state promulgate diverse leggi che hanno privato la gente di poter esprimere l… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Così M5s e Pd hanno piazzato una bomba sotto il bilancio ??? l potere di Pfizer su Ursula e Parla… - nelloscavo : Poter guardare stasera @fabfazio, qui da #Ucraina, in dialogo con la figlia di #AnnaPolitkovskvaja e… - DIECIKSCALE : io figlia unica che non farò parte ne di una ne dell’altra - terrysign1 : RT @luiswithyou: Uno studio è apparso oggi: 'I non vaccinati hanno più probabilità di avere un infarto dopo il Covid'. Da ricercatori dell… -