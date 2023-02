Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - sportli26181512 : Inzaghi: “Sì, possiamo pensare di vincere la Champions”. Inter, occhio ai due big diffidati: Inzaghi: “Possiamo pen… - Gazzetta_it : Inzaghi: “Possiamo pensare di vincere la Champions”. Inter, occhio ai due big diffidati - AleFacciaa : RT @cmdotcom: #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' - AnfetaMilan : RT @cmdotcom: #Inter, #Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' -

La domanda è chiara: l'Inter può pensare di vincere la Champions League Risponde Simone: 'Ci vuole sempre un percorso. La scorsa stagione abbiamo fatto grandissime partite contro le finaliste, Real Madrid e Liverpool. Quest'anno abbiamo giocato contro Bayern e Barcellona, partite ...Commenta per primo Simoneci crede e sogna in grande per la sua Inter in questa edizione della Champions League e, ... Tutto questo è un bene per l'Inter'VINCERE - 'Chance di vittoria ...

Inzaghi: “Possiamo pensare di vincere la Champions”. Inter, occhio ai due big diffidati La Gazzetta dello Sport

Inter, Inzaghi: "Possiamo vincere la Champions" ZON

Inzaghi: “Champions La possiamo vincere. Lautaro in continua crescita” Passione Inter

Inter, Inzaghi senza limiti: 'Possiamo vincere la Champions' Calciomercato.com

Inzaghi a Prime: "Se possiamo pensare di vincere la Champions Sì ... L'Interista

Il tecnico nerazzurro prima della sfida contro il Porto: “Le partite contro Bayern e Barcellona hanno alzato il nostro livello”. Lautaro e Bastoni a rischio squalifica ...L'Inter questa sera affronterà il Porto negli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa presenta la gara e ...