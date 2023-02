Inviato Xi, 'Cina svolgerà ruolo costruttivo su Ucraina' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Cina intende svolgere "un ruolo costruttivo per la soluzione politica della crisi Ucraina" mantenendo una "posizione oggettiva e imparziale". Lo ha detto l'Inviato cinese Wang Yi, citato dalla Tass,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laintende svolgere "unper la soluzione politica della crisi" mantenendo una "posizione oggettiva e imparziale". Lo ha detto l'cinese Wang Yi, citato dalla Tass,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Mosca 'La Cina vuole svolgere un ruolo costruttivo per la soluzione politica della crisi ucraina mantenendo una p… - News24_it : Inviato Xi, 'Cina svolgerà ruolo costruttivo su Ucraina' - Dome689 : Via all’incontro tra Putin e l’inviato cinese Wang Yi: «Le nostre relazioni non cedono alle pressioni di altri». Ma… - infoitinterno : Russia-Cina, l’inviato di Xi Jinping incontra Lavrov e Putin - Florian59423961 : RT @SkyTG24: Russia-Cina, l’inviato di Xi Jinping incontra Lavrov e Putin. FOTO -