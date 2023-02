Intervista esclusiva a Stefano Sarcinelli, in tournée con Francesco Paolantoni in “o Tello o…. Io” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stefano Sarcinelli è un mondo da scoprire. Attore e autore, fra teatro e tv, è lui una delle firme del successo di “Stasera tutto è possibile” e intanto si divide fra tre impegni teatrali. Porta avanti lo spettacolo con Marco Marzocca “Ciao signò”, ha poi debuttato con Veronica Mazza e Eduardo Tartaglia con “Altro giro, altra corsa” e sarà in tournée con l’amico Francesco Paolantoni in “o Tello o…. Io”. Questa è la nostra Intervista esclusiva, a cura di Roberto Mallò e Stefano Telese. Come nasce la passione per il mondo dello spettacolo tanto da diventare poi il tuo lavoro? “Mi sono avvicinato al mondo dello spettacolo piano piano, di nascosto. È cominciata questa passione frequentando piccoli gruppi teatrali di quando ero molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è un mondo da scoprire. Attore e autore, fra teatro e tv, è lui una delle firme del successo di “Stasera tutto è possibile” e intanto si divide fra tre impegni teatrali. Porta avanti lo spettacolo con Marco Marzocca “Ciao signò”, ha poi debuttato con Veronica Mazza e Eduardo Tartaglia con “Altro giro, altra corsa” e sarà incon l’amicoin “oo…. Io”. Questa è la nostra, a cura di Roberto Mallò eTelese. Come nasce la passione per il mondo dello spettacolo tanto da diventare poi il tuo lavoro? “Mi sono avvicinato al mondo dello spettacolo piano piano, di nascosto. È cominciata questa passione frequentando piccoli gruppi teatrali di quando ero molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alinazary : Uno dei leader del Fronte di resistenza afghana: Siamo l’ultimo baluardo contro un nuovo Stato islamico Ali Maisam… - welikeduel : Il presidente Sergio Mattarella a Sanremo: l'intervista esclusiva di Alessio Marzilli per #propagandalive… - tuttosport : Danilo e il suo rapporto speciale con la maglia della Juventus ?? Trovate l'intervista esclusiva a Danilo sul nost… - Carloni1970 : RT @ilfoglio_it: 'L’aiuto militare all'Ucraina non è beneficenza, ma è il miglior investimento dell’Italia nella propria sicurezza e stabil… - ilfoglio_it : 'L’aiuto militare all'Ucraina non è beneficenza, ma è il miglior investimento dell’Italia nella propria sicurezza e… -