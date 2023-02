Inter | un avversario ha già sottolineato il punto debole Gli equilibri…

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il calciatore dell’Udinese, Beto, ha parlato in un’vista dell’e dei suoi punti deboli che il Porto può sfruttare (vedi articolo). L’assenza di equilibrio non è di certo una novità, ma la questione va risolta in occasione della Champions League. QUESTIONE – L’equilibrio, quell’importante equilibrio di cui l’di Antonio Conte ha goduto per due anni. I numeri in difesa erano altri, così come i pericoli che gli avversari riuscivano a creare. Con Simone Inzaghi la situazione è diversa, soprattutto in questa stagione. I gol subiti sono aumentati enormemente e in modo preoccupante. Beto, l’attaccante dell’Udinese, hai punti deboli dell’in un’vista, ma non sono di certo diversi da quelli già citati nelle settimane precedenti. Contro i friulani i ...