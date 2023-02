Inter, ultima italiana in Champions League dopo Milan e Napoli: le aspettative (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter affronta stasera il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro alle 21 (vedi ultime). La squadra di Inzaghi è l’ultima italiana a scendere in campo con non poche aspettative visti gli ottimi risultati di Milan e Napoli aspettative – L’Inter scende in campo alle 21 a San Siro contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi affronta un avversario temibilissimo che contro le italiane dice sempre la sua. A proposito di squadre italiane, l’Inter è l’ultima a scendere in campo dopo Milan e Napoli, con non ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’affronta stasera il Porto nell’andata degli ottavi di finale diin programma a San Siro alle 21 (vedi ultime). La squadra di Inzaghi è l’a scendere in campo con non pochevisti gli ottimi risultati di– L’scende in campo alle 21 a San Siro contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di. La squadra di Simone Inzaghi affronta un avversario temibilissimo che contro le italiane dice sempre la sua. A proposito di squadre italiane, l’è l’a scendere in campo, con non ...

