Inter: sold out con il Porto, ma niente incasso record (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna la Champions League e torna immancabile anche il tutto esaurito a San Siro in occasione di Inter-Porto. Una bella abitudine per il popolo nerazzurro, che nella scorsa stagione ha conquistato il primato per il numero di presenze allo stadio e anche in questa non ha mai fatto mancare il suo sostegno a Inzaghi e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

