Inter-Sampdoria Primavera, le pagelle: Stankovic, gol e regia di qualità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Sampdoria, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, finisce 2-1 per i nerazzurri (vedi tabellino). Il migliore in campo è Aleksandar Stankovic, che di fatto decide la sfida con un grandissimo gol. ALESSANDRO CALLIGARIS 6 – Sul gol non può fare molto, ma per il resto, quando impegnato, fa quello che deve fare. Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – LA DIFESA MATTIA ZANOTTI 6 – Attivo sia in fase difensiva che in fase offensiva. FRANCESCO STANTE 5,5 – Si perde Montevago sul gol della Sampdoria. ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Tenta spesso la sventagliata. Difensivamente chiude bene gli spazi agli avversari. ANDREA PELAMATTI 6 – Bene in fase di spinta, si fa vedere con ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023), valida per i quarti di finale di Coppa Italia, finisce 2-1 per i nerazzurri (vedi tabellino). Il migliore in campo è Aleksandar, che di fatto decide la sfida con un grandissimo gol. ALESSANDRO CALLIGARIS 6 – Sul gol non può fare molto, ma per il resto, quando impegnato, fa quello che deve fare.– LA DIFESA MATTIA ZANOTTI 6 – Attivo sia in fase difensiva che in fase offensiva. FRANCESCO STANTE 5,5 – Si perde Montevago sul gol della. ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Tenta spesso la sventagliata. Difensivamente chiude bene gli spazi agli avversari. ANDREA PELAMATTI 6 – Bene in fase di spinta, si fa vedere con ...

