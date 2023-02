Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera, 2-1: Chivu vola in semifinale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Finisce 2-1 la sfida tra Inter e Sampdoria nei quarti di finale delle Coppa Italia Primavera. Bastano i gol di Curatolo e Stankovic nel primo tempo. (vedi report) SECONDO TEMPO – La Sampdoria comincia il secondo tempo con un piglio totalmente diverso rispetto al primo. Parte subito all’attacco e si rende pericolosa con Daniele Montevago. Risponde l’Inter con Nikola Iliev che riceve palla da una bellissima apertura di Aleksandar Stankovic. Iliev però non impensierisce più di tanto il portiere avversario. Cristian Chivu decide di optare per i cambi che hanno portato alla vittoria contro il Torino. Dunque cambia le mezzali mettendo in campo Issiaka Kamatè e Luca Di Maggio. Grande occasione per i nerazzurri al 70? che riparte in contropiede con il solito ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Finisce 2-1 la sfida tranei quarti di finale delle. Bastano i gol di Curatolo e Stankovic nel primo tempo. (vedi report) SECONDO TEMPO – Lacomincia il secondo tempo con un piglio totalmente diverso rispetto al primo. Parte subito all’attacco e si rende pericolosa con Daniele Montevago. Risponde l’con Nikola Iliev che riceve palla da una bellissima apertura di Aleksandar Stankovic. Iliev però non impensierisce più di tanto il portiere avversario. Cristiandecide di optare per i cambi che hanno portato alla vittoria contro il Torino. Dunque cambia le mezzali mettendo in campo Issiaka Kamatè e Luca Di Maggio. Grande occasione per i nerazzurri al 70? che riparte in contropiede con il solito ...

