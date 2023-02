Inter-Sampdoria 2-1 Primavera: i nerazzurri approdano in semifinale! [LIVE] (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Sampdoria U19 è l’incontro valido per i quarti di finale della Primavera TIM Cup (Coppa Italia): segui LIVE la partita su Inter-News.it con la cronaca testuale aggiornata in diretta, azione per azione. L’Inter Under-19 di Cristian Chivu sfida la Sampdoria allenata da Felice Tufano. Calcio d’inizio previsto alle ore 14.15 al Konami Training Centre di Milano (Interello). N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.Inter-news.it/giovanili/LIVE-Inter-Sampdoria-coppa-italia-Primavera-segui-partita-in-diretta Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)U19 è l’incontro valido per i quarti di finale dellaTIM Cup (Coppa Italia): seguila partita su-News.it con la cronaca testuale aggiornata in diretta, azione per azione. L’Under-19 di Cristian Chivu sfida laallenata da Felice Tufano. Calcio d’inizio previsto alle ore 14.15 al Konami Training Centre di Milano (ello). N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/giovanili/-coppa-italia--segui-partita-in-diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON ...

