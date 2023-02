Inter-Sampdoria (2-1): il tabellino dei quarti di Coppa Italia Primavera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tabellino della gara tra Inter e Sampdoria, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera terminata 2-1 (vedi report). Inter-Sampdoria Coppa Italia Primavera – Il tabellino 2 Inter-Sampdoria 1 Marcatori: Curatolo (I) al 22?, Stankovic (I) al 45?, Montevago (S) al 77? Inter U19 (4-3-3): 21 Calligaris; 2 Zanotti, 28 Stante, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro (16 Di Maggio al 54?), 4 Stankovic (8 Grygar dall’83’), 7 Martini (14 Kamaté dal 54?); 30 Owusu, 22 Curatolo (18 Sarr dal 63?), 11 Iliev (23 Esposito dall’83’).In panchina: 1 Botis, 12 Bonardi, 13 Stabile, 15 Kassama, 25 Biral, 26 ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildella gara tra, sfida valida per idi finale diterminata 2-1 (vedi report).– Il1 Marcatori: Curatolo (I) al 22?, Stankovic (I) al 45?, Montevago (S) al 77?U19 (4-3-3): 21 Calligaris; 2 Zanotti, 28 Stante, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 45 Akinsanmiro (16 Di Maggio al 54?), 4 Stankovic (8 Grygar dall’83’), 7 Martini (14 Kamaté dal 54?); 30 Owusu, 22 Curatolo (18 Sarr dal 63?), 11 Iliev (23 Esposito dall’83’).In panchina: 1 Botis, 12 Bonardi, 13 Stabile, 15 Kassama, 25 Biral, 26 ...

