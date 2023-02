Inter-Porto, un solo dubbio di formazione per Conceição! Le scelte – Sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mancano poche ore al calcio d’inizio di Inter-Porto, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Sky Sport Conceição, tecnico dei Portoghesi, ha un solo dubbio di formazione dubbio – Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Porto. Conceição, tecnico dei Portoghesi si porta dietro solo un dubbio legato al reparto offensivo con Toni Martinez in vantaggio su Pepé per un posto nel tridente completato dall’inamovibile Taremi al centro e Galeno sulla destra. A centrocapo Uribe in mezzo, con Pepe Aquino e Eustaquio da mezzali. In difesa, di fronte a Diogo Costa, Pepe e Marcano, con Joao Mario a destra e Zaidu a sinistra. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mancano poche ore al calcio d’inizio di, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Sky Sport Conceição, tecnico deighesi, ha undi– Si avvicina il calcio d’inizio di. Conceição, tecnico deighesi si porta dietrounlegato al reparto offensivo con Toni Martinez in vantaggio su Pepé per un posto nel tridente completato dall’inamovibile Taremi al centro e Galeno sulla destra. A centrocapo Uribe in mezzo, con Pepe Aquino e Eustaquio da mezzali. In difesa, di fronte a Diogo Costa, Pepe e Marcano, con Joao Mario a destra e Zaidu a sinistra.-News - Ultime notizie e ...

