Inter-Porto, testa a testa Dzeko-Lukaku! Le indicazioni per Inzaghi – CdS (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per Inter-Porto di stasera c’è ancora incertezza su chi giocherà in attacco fra Dzeko e Lukaku. Il Corriere dello Sport segnala i punti a favore di entrambi, con Inzaghi che non sembra aver ancora preso una decisione. UNO O L’ALTRO – Per Inter-Porto di stasera l’unico nome sicuro dell’attacco è Lautaro Martinez. Dopo aver riposato sabato contro l’Udinese, subentrando e segnando il 3-1, il Toro è sicuro del posto oggi in Champions League. Fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku il Corriere dello Sport dà un minimo vantaggio nei confronti del belga, ma il ballottaggio è aperto e Simone Inzaghi non sembra aver ancora deciso. E questo lascia possibilità per entrambi.LE OPZIONI – Il vantaggio per Lukaku è che quattro giorni fa è uscito anzitempo, risparmiando alcune ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Perdi stasera c’è ancora incertezza su chi giocherà in attacco frae Lukaku. Il Corriere dello Sport segnala i punti a favore di entrambi, conche non sembra aver ancora preso una decisione. UNO O L’ALTRO – Perdi stasera l’unico nome sicuro dell’attacco è Lautaro Martinez. Dopo aver riposato sabato contro l’Udinese, subentrando e segnando il 3-1, il Toro è sicuro del posto oggi in Champions League. Fra Edine Romelu Lukaku il Corriere dello Sport dà un minimo vantaggio nei confronti del belga, ma il ballottaggio è aperto e Simonenon sembra aver ancora deciso. E questo lascia possibilità per entrambi.LE OPZIONI – Il vantaggio per Lukaku è che quattro giorni fa è uscito anzitempo, risparmiando alcune ...

