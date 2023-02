Inter-Porto stasera in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Porto, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Si inizia a fare veramente sul serio per i nerazzurri, che dopo l’eliminazione della passata stagione subita per mano del Liverpool quest’anno voglio invece cercare di fare uno step in avanti e raggiungere i quarti di finale della massima competizione calcistica europea. La squadra di Inzaghi è favorita, ma il match resta ugualmente complesso, contro una compagine che non perde da tempo immemore e che negli ultimi anni si è dimostrata essere una bestia nera per le italiane. La sfida è in programma oggi, mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Diretta alle ore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per l’deglidi finale di. Si inizia a fare veramente sul serio per i nerazzurri, che dopo l’eliminazione della passata stagione subita per mano del Liverpool quest’anno voglio invece cercare di fare uno step in avanti e raggiungere i quarti di finale della massima competizione calcistica europea. La squadra di Inzaghi è favorita, ma il match resta ugualmente complesso, contro una compagine che non perde da tempo immemore e che negli ultimi anni si è dimostrata essere una bestia nera per le italiane. La sfida è in programma oggi, mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Diretta alle ore ...

