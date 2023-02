Inter-Porto, probabili formazioni in Champions League: ecco le ultime novità (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Porto è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. L’obiettivo di Inzaghi è evitare di dover andare in Portogallo a cercare disperatamente la vittoria-qualificazione. ecco le probabili formazioni di Inter-Porto in Champions League Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez ©. A ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è la prossima partita in programma ed è già tempo di. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA. L’obiettivo di Inzaghi è evitare di dover andare ingallo a cercare disperatamente la vittoria-qualificazione.lediin(3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez ©. A ...

