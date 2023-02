Inter-Porto | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Obiettivo quarti. L', dopo aver superato la fase a gironi chiudendo al secondo posto il gruppo C alle spalle del Bayern Monaco e davanti a Barcellona e Viktoria Plzen, vuole proseguire nel suo cammino in Champions League. Avversario negli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #Adriano: 'Io l’Inter la porto davvero nel cuore, feeling stupendo con i tifosi. Quando torno a San Siro me ne acco… - FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - fcin1908it : Porto, Gruijic: “Inter forte, ma li abbiamo studiati. C’è fiducia nel risultato” - infoitsport : CorSera: 'Inter sprint verso nuovi limiti: testa e fame contro il muro del Porto' - infoitsport : Champions, per l'Inter il primo round col Porto vale metà qualificazione -

E stasera sarà la volta dell', che allo stadio Meazza ospiterà ildell'ex nerazzurro Sergio Conceicao. Una partita da prendere con le molle secondo Simone Inzaghi. Due i ballottaggi per il ...si gioca oggi, mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 21. La gara sarà valida per gli ottavi di finale di Champions League , match d'andata. Si scende in campo a San Siro., le ...

Champions League, dove vedere in tv Inter-Porto e Lipsia-Manchester City Corriere della Sera

Inter-Porto: Amazon Prime Video o Sky Dove vederla in tv e in streaming La Gazzetta dello Sport

Vigilia di Inter-Porto: l'allenamento dei nerazzurri Inter - News Ufficiali

Inter-Porto, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) WIRED Italia

Pochi giorni dopo l’annuncio del rinnovo triennale dei diritti per la partita del mercoledì (vedi), Amazon Prime Video trasmette il suo ottavo di finale d’andata della Champions League 2022-23 con ...Champions League, Inter - Porto (diretta esclusiva Amazon Prime Video), Torna la UEFA Champions League su Prime Video con il big match Inter-Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale. Mercoled ...