Inter-Porto, Otavio salterà la sfida di ritorno (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Resta in dieci il Porto nel finale della partita contro l'Inter, Otavio ingenuo commette un fallo su Calhanoglu e si prende il secondo giallo Resta in dieci il Porto nel finale della partita contro l'Inter, Otavio ingenuo commette un fallo su Calhanoglu e si prende il secondo giallo. Era già ammonito il giocatore dei Portoghesi e l'arbitro non ha esitato, secondo giallo e rosso. Il giocatore salterà la sfida di ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

