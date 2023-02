Inter-Porto oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Champions League 2022-2023, nella sua fase ad eliminazione diretta, entra sempre più nel vivo. Dopo l’esordio del Milan contro il Tottenham di oggi, bisognerà attendere la prossima settimana per le due altre squadre italiane, dato che sono tre le nostre rappresentanti qualificate agli ottavi di finale della massima competizione per club a livello continentale. LA DIRETTA LIVE DI Inter-Porto DALLE 21.00 La squadra di mister Simone Inzaghi è in crescita e si trova davanti ad un ottavo di finale tutto da vivere. Dall’altra parte si troverà un Porto che, oggettivamente, non è un avversario impossibile, ma è una squadra esperta con diversi elementi molto pericolosi. I nerazzurri in serata singola se la giocano contro tutti e vorranno confermarlo anche in questo caso. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La2022-, nella sua fase ad eliminazione diretta, entra sempre più nel vivo. Dopo l’esordio del Milan contro il Tottenham di, bisognerà attendere la prossima settimana per le due altre squadre italiane, dato che sono tre le nostre rappresentanti qualificate agli ottavi di finale della massima competizione per club a livello continentale. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.00 La squadra di mister Simone Inzaghi è in crescita e si trova davanti ad un ottavo di finale tutto da vivere. Dall’altra parte si troverà unche, oggettivamente, non è un avversario impossibile, ma è una squadra esperta con diversi elementi molto pericolosi. I nerazzurri in serata singola se la giocano contro tutti e vorranno confermarlo anche in questo caso. La ...

