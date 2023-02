Inter-Porto, Lukaku in gol: San Siro esplode per l’1-0 (VIDEO) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Romelu Lukaku fa esplodere San Siro nel finale di Inter-Porto, match di andata degli ottavi di Champions League. In superiorità numerica, l’attaccante belga ha prima colpito il palo, poi sulla respinta non ha sbagliato, battendo Diogo Costa. Un gol fondamentale per il bomber nerazzurro che sigla il gol vittoria in questo primo confronto europeo contro gli uomini di Conceicao. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Romelufare Sannel finale di, match di andata degli ottavi di Champions League. In superiorità numerica, l’attaccante belga ha prima colpito il palo, poi sulla respinta non ha sbagliato, battendo Diogo Costa. Un gol fondamentale per il bomber nerazzurro che sigla il gol vittoria in questo primo confronto europeo contro gli uomini di Conceicao. SportFace.

