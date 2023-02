Inter-Porto: lite furiosa Onana-Dzeko -VIDEO (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante la sfida di Champions League tra Inter e Porto c’è stata anche una lite tra Onana e Dzeko entrambi giocatori nerazzurri. l’Inter sembra una polveriera. Lo si capisce anche dalla lite Onana-Dzeko andata in scena durante la sfida di Champions League col Porto. Lo scontro tra i due è scaturito da alcuni commento di Dzeko che non sono piaciuti ad Onana. Questo ha fatto scattare la scintilla ed ha avviato una lite a distanza tra i due giocatori. Sono dovuti Intervenire anche i compagni di squadra per abbassare i toni e cercare di placare gli animi sul terreno di gioco. Onana-Dzeko diverbio in Champions League Non è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante la sfida di Champions League trac’è stata anche unatraentrambi giocatori nerazzurri. l’sembra una polveriera. Lo si capisce anche dallaandata in scena durante la sfida di Champions League col. Lo scontro tra i due è scaturito da alcuni commento diche non sono piaciuti ad. Questo ha fatto scattare la scintilla ed ha avviato unaa distanza tra i due giocatori. Sono dovutivenire anche i compagni di squadra per abbassare i toni e cercare di placare gli animi sul terreno di gioco.diverbio in Champions League Non è ...

