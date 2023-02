Inter-Porto: la notte dell’Imperatore ed altri aneddoti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I precedenti tra Inter e Porto Mercoledì 22 febbraio, Inter e Porto, si sfideranno negli ottavi di finale d’andata della Champions League. Il primo precedente tra i nerazzurri e una squadra Portoghese risale alla finale della Coppa dalle “grandi orecchie” datato 27 maggio 1965. In quel caso Jair decise la sfida contro il Benfica. Negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1972-1973, la Beneamata affrontò il Vitória Setúbal. Questa volta andò male a Boninsegna e compagni che persero in Portogallo per 2-0. Al ritorno vinsero 1-0 ma non basto per passare il turno. Lo Sporting Lisbona è stata la terza squadra Portoghese che affrontarono. Nella semifinale d’andata pareggio in terra Portoghese e poi la vittoria a San Siro regalò l’ultimo atto dell’Europa League ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I precedenti traMercoledì 22 febbraio,, si sfideranno negli ottavi di finale d’andata della Champions League. Il primo precedente tra i nerazzurri e una squadraghese risale alla finale della Coppa dalle “grandi orecchie” datato 27 maggio 1965. In quel caso Jair decise la sfida contro il Benfica. Negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1972-1973, la Beneamata affrontò il Vitória Setúbal. Questa volta andò male a Boninsegna e compagni che persero ingallo per 2-0. Al ritorno vinsero 1-0 ma non basto per passare il turno. Lo Sporting Lisbona è stata la terza squadraghese che affrontarono. Nella semifinale d’andata pareggio in terraghese e poi la vittoria a San Siro regalò l’ultimo atto dell’Europa League ...

