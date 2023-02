(Di mercoledì 22 febbraio 2023)completa stasera, assieme a RB Lipsia-Manchester City, l’andata degli ottavi di. Alle 21 al Meazza la prima partita contro l’ex Conceiçao, con in palio tanto a livello di. ILDI DIMOSTRARE –fa partire la serie di incontri in cui non si potrà più sbagliare. Il sensosquadra di Simone Inzaghi sarà definito da qui in avanti e, considerato che la Serie A è ormai nelle mani del Napoli, fare bene nelle partite a eliminazione diretta vale come differenza tra un’annata da ricordare e una non all’altezza. L’si presenta al primodecisivo in ripresa, dopo la vittoria sull’Udinese, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - fcin1908it : #Adriano: 'Io l’Inter la porto davvero nel cuore, feeling stupendo con i tifosi. Quando torno a San Siro me ne acco… - fcin1908it : Porto, Gruijic: “Inter forte, ma li abbiamo studiati. C’è fiducia nel risultato” - internewsit : Champions League, Inter-Porto non unica partita oggi: programma e diretta - - infoitsport : Inter-Porto, la Champions League avvia il momento chiave della stagione -

Partiamo con. La squadra di Simone Inzaghi si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcelllona. Per i ...Mercoledì 22 febbraio in programma alle ore 21e RB Lipsia - Manchester City. Ricordiamo che ieri sera da una parte il Napoli ha vinto 2 - 0 a Francoforte e dell'altra il Real Madrid, ...

Juary, cuore a metà: "Con Lautaro al top l'Inter può tutto, ma il Porto è forte" La Gazzetta dello Sport

Convocati Porto: in 4 out contro l'Inter, recuperano Otavio ed Evanilso Calciomercato.com

Taremi in Inter-Porto, il bomber che segna e sfida il regime in Iran Corriere della Sera

Conceição: "Bei ricordi in Italia. L'Inter Grande avversaria, ma possiamo batterla" La Gazzetta dello Sport

Pronostici calcio, Inter-Porto in Champions League: segno 1 a 1.78 La Gazzetta dello Sport

Vale tanto per l’Inter, di più per Inzaghi. La doppia sfida col Porto è il crash test per l’allenatore nerazzurro: se lo fallisse, non basterebbe certo il contratto a… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Porto, Champions League, i nerazzurri cercano la vittoria. Simone Inzaghi punta alla vittoria in cas ...