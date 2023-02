Inter-Porto, Inzaghi rompe gli indugi: in attacco ora c’è il vero favorito ? Sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inzaghi sembra aver nuovamente cambiato la sua scelta in attacco. Tra Dzeko e Lukaku è bagarre, con l’attaccante bosniaco al momento favorito. Ultime per Inter-Porto BALLOTTAGGIO ? Inter-Porto, manca ormai pochissimo. Simone Inzaghi ha un unico dubbio di formazione legato al tandem offensivo. Come riferisce direttamente da Milano, per Sky Sport, Matteo Barzaghi, Dzeko adesso è favorito su Lukaku. Nonostante il belga sia in fase di recupero, il bosniaco sta vincendo il ballottaggio per completare l’attacco insieme al Toro Lautaro Martinez. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)sembra aver nuovamente cambiato la sua scelta in. Tra Dzeko e Lukaku è bagarre, con l’attaccante bosniaco al momento. Ultime perBALLOTTAGGIO ?, manca ormai pochissimo. Simoneha un unico dubbio di formazione legato al tandem offensivo. Come riferisce direttamente da Milano, per Sky Sport, Matteo Barzaghi, Dzeko adesso èsu Lukaku. Nonostante il belga sia in fase di recupero, il bosniaco sta vincendo il ballottaggio per completare l’insieme al Toro Lautaro Martinez.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

