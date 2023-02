Inter-Porto, formazioni ufficiali: Inzaghi rinuncia dal 1? non solo a Lukaku! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Porto tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Alla fine Inzaghi punta su Dzeko, lasciando Lukaku inizialmente in panchina. Fuori anche de Vrij, Dumfries e soprattutto Brozovic. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Porto in Champions League Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Alla finepunta su Dzeko, lasciando Lukaku inizialmente in panchina. Fuori anche de Vrij, Dumfries e soprattutto Brozovic. Di seguito lediin Champions League(3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone ...

