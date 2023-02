Inter - Porto diretta: ora LIVE la partita di oggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO - Si apre il sipario sugli ottavi di Champions League dell'Inter, attesa dall'ostacolo Porto nel match di andata di San Siro. Inzaghi sfida Conceiçao, i due ex compagni ai tempi della Lazio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO - Si apre il sipario sugli ottavi di Champions League dell', attesa dall'ostacolonel match di andata di San Siro. Inzaghi sfida Conceiçao, i due ex compagni ai tempi della Lazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - fcin1908it : Recoba: “L’Inter è un pezzo di vita e del mio cuore. Porto? Ricordo quando nel 2005…” - Pall_Gonfiato : #InterPorto le formazioni ufficiali - marcullo02 : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a guardare… -