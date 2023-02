Inter-Porto, Curva Nord pronta alla coreografia: «Uscirà alla perfezione» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manca pochissimo a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. San Siro sold-out e pronta coreografia spettacolare da parte della Curva Nord INDICAZIONI ? Stasera Inter-Porto di Champions League. La Curva Nord si prepara ad un’altra grande coreografia per celebrare l’atteso evento. Queste le indicazioni fornite ai tifosi sulla pagina ufficiale: “Ogni cartoncino come sempre deve rimanere al suo posto e quando sarà il momento, aperto con entrambe le mani. I teloni che si apriranno verranno gestiti, aperti, e fatti salire dai ragazzi del covo. Nessuno prenda iniziative personali alzando stendardi, bandiere o accendendo torce e fumogeni. L’apertura della coreografia ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Manca pochissimo a, andata degli ottavi di finale di Champions League. San Siro sold-out espettacolare da parte dellaINDICAZIONI ? Staseradi Champions League. Lasi prepara ad un’altra grandeper celebrare l’atteso evento. Queste le indicazioni fornite ai tifosi sulla pagina ufficiale: “Ogni cartoncino come sempre deve rimanere al suo posto e quando sarà il momento, aperto con entrambe le mani. I teloni che si apriranno verranno gestiti, aperti, e fatti salire dai ragazzi del covo. Nessuno prenda iniziative personali alzando stendardi, bandiere o accendendo torce e fumogeni. L’apertura della...

